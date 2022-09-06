В китайском Чэнду продолжает действовать локдаун, несмотря на сильное землетрясение

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В китайском городе Чэнду с многомиллионным населением продолжает действовать строгий карантин из-за COVID-19, несмотря на произошедшее накануне сильное землетрясение, которое унесло жизни 65 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Во вторник в провинции Сычуань, административным центром которой является Чэнду, выявили 138 случаев коронавируса, всего за сутки в КНР выявили 1499 новых заболевших.

Накануне в Чэнду и других районах на западе Китая из-за карантина многие люди не смогли покинуть дома во время землетрясения.

Чэнду является шестым по населенности городом КНР. Он стал самым крупным из китайских городов, где ввели локдаун, после снятия 1 июня ограничений на передвижение населения в Шанхае с населением свыше 24 млн человек. Однако последствия мер, действовавших два месяца из-за COVID-19, до сих пор негативно сказывается на экономике Шанхая.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Землетрясения - нередкое явление в Китае, особенно на сейсмически активном юго-востоке страны. В июне землетрясения в провинции Сычуань привели к гибели четырех человек, десятки других пострадали.