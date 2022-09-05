Лиз Трасс станет новым британским премьером
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, объявил глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди.
Трасс обошла своего соперника, экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов Консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, а Сунак смог получить 60 399.
Теперь Трасс вместе с уходящим с поста премьером Борисом Джонсоном во вторник, 6 сентября, отправится в шотландскую резиденцию королевы - замок Балморал - на встречу с Елизаветой II. Там Джонсон формально подаст в отставку, и королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом, Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II.
Традиционно британский монарх назначал премьеров в Букингемском дворце или Виндзорском замке, однако в этот раз врачи посоветовали королеве не покидать Шотландию.
В 2016 году премьером Великобритании стала Тереза Мэй и назначила Трасс на должность министра юстиции и лорда-канцлера, а соответственно и вице-премьера. Трасс стала первой женщиной, которая занимала данный пост. Во втором кабинете Мэй с 2017 по 2019 годы она занимала должность главного секретаря Казначейства.
После отставки Мэй в 2019 году Трасс заявила, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера консерваторов, однако позже отказалась от этой идеи и поддержала кандидатуру Бориса Джонсона.
После того, как Джонсона избрали на пост премьера, Трасс заняла должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, а позже - и министра по делам женщин и равенства. В 2021 году стала главой МИД, продолжая при этом занимать пост министра по делам женщин и равенства.
На протяжении всех скандалов вокруг Джонсона Трасс была на стороне премьера, говоря, что "предана ему" и поддерживает его устремления. О выдвижении своей кандидатуры на пост лидера тори заявила 11 июля, однако британские СМИ сообщали, что сайт для своей предвыборной кампании Трасс создала еще в начале июня.
Трасс также регулярно жестко критиковала Россию.