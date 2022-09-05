Лиз Трасс станет новым британским премьером

В 2016 году премьером Великобритании стала Тереза Мэй и назначила Трасс на должность министра юстиции и лорда-канцлера, а соответственно и вице-премьера. Трасс стала первой женщиной, которая занимала данный пост. Во втором кабинете Мэй с 2017 по 2019 годы она занимала должность главного секретаря Казначейства.

После отставки Мэй в 2019 году Трасс заявила, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера консерваторов, однако позже отказалась от этой идеи и поддержала кандидатуру Бориса Джонсона.

После того, как Джонсона избрали на пост премьера, Трасс заняла должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, а позже - и министра по делам женщин и равенства. В 2021 году стала главой МИД, продолжая при этом занимать пост министра по делам женщин и равенства.

На протяжении всех скандалов вокруг Джонсона Трасс была на стороне премьера, говоря, что "предана ему" и поддерживает его устремления. О выдвижении своей кандидатуры на пост лидера тори заявила 11 июля, однако британские СМИ сообщали, что сайт для своей предвыборной кампании Трасс создала еще в начале июня.

Трасс также регулярно жестко критиковала Россию.