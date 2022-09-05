Трасс пообещала снизить налоги и урегулировать энергетический кризис в Великобритании

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Возглавившая британскую Консервативную партию Лиз Трасс пообещала, что, став премьер-министром страны, сократит налоги и примет меры для урегулирования энергетического кризиса.

"Нам нужно показать, что мы собираемся сделать в предстоящие два года. Я выполню план сокращения налогов и роста экономики. Я урегулирую проблему энергетического кризиса - буду заниматься счетами населения за электроэнергию, а также решать все долгосрочные проблемы с энергоснабжением, которые мы имеем", - сказала Трасс в выступлении после победы на выборах лидера консерваторов.

Она также заявила о намерении активизировать работу над улучшением ситуации в здравоохранении.

По данным телеканала Sky News, накануне Трасс обещала в случае назначения премьером в течение недели представить план борьбы с энергетическим кризисом.

Ранее в понедельник глава так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера Консервативной партии, обойдя экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака. По результатам голосования рядовых членов консервативной партии, которое длилось с 4 августа, Трасс набрала 81 326 голосов, а Сунак получил 60 399.

Вместе с уходящим с поста премьера Борисом Джонсоном Трасс отправится во вторник в шотландскую резиденцию английских королей замок Балморал на встречу с Елизаветой II. Там Джонсон формально подаст в отставку, а королева назначит Трасс новым премьером Великобритании. Таким образом Трасс станет 15-м премьер-министром, назначенным Елизаветой II.

Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Политическая карьера Трасс

Лиз Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Она вступила в консервативную партию в 1996 году. В 2012 году при премьере Джеймсе Кэмероне Трасс получила должность парламентского помощника министра образования, в 2014 году стала министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году премьером Великобритании стала Тереза Мэй, которая назначила Трасс на должность министра юстиции и лорда-канцлера. Во втором кабинете Мэй с 2017 по 2019 годы она занимала должность главного секретаря Казначейства.

После того, как Бориса Джонсона избрали на пост премьера, Трасс заняла должность министра внешней торговли и председателя Торгового совета Великобритании, позднее - министра по делам женщин и равенства. В 2021 году она стала главой МИД.

О выдвижении своей кандидатуры на пост лидера тори Трасс заявила 11 июля 2022 года.

Трасс проявила открытую неприязнь к России, а также отличилась несколькими странными высказываниями. В частности, она заявляла, что Украина видела вторжения "от монголов до татар", а также что "Великобритания никогда не признает суверенитета России" над Ростовской и Воронежской областями.