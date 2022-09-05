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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Южной Корее в понедельник отменили сотни внутренних авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Хиннамнор", сообщают южнокорейские СМИ.

Приостановлено движение паромов в разных частях страны.

Ожидается, что позже в понедельник тайфун пройдет близ южнокорейского острова Чеджудо и принесет сильный ветер, скорость порывов которого может достигнуть 216 км/ч. Местные власти на острове отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия.

Согласно прогнозам, утром во вторник, 6 сентября, "Хиннамнор" обрушится на районы, расположенные по соседству со вторым по величине городом Южной Кореи Пусаном.

В Сеуле из-за приближения тайфуна занятия в начальных и средних школах со вторника будут проводиться в онлайн-формате.

В южнокорейской метеорологической службе предупредили, что "из-за тайфуна ожидается очень сильный ветер и ливни по всей стране, в прибрежных районах ожидаются высокие волны, шторм и цунами".

В настоящее время тайфуну присвоена третья из четырех категорий опасности, он классифицирован как "очень сильный", скорость порывов ветра достигает 176 км/ч. Стихийное бедствие движется в северном направлении.

Южная Корея Хиннамнор
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