Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2022 года крупнейшая в Южной Корее сталелитейная компания Posco Holdings Inc. сократила чистую прибыль на 77,2% в годовом исчислении - до 592 млрд вон ($410,6 млн), говорится в ее отчете.

Аналитики в среднем ждали показатель на уровне 991,9 млрд вон, показал опрос FactSet.

Операционная прибыль Posco упала на 71% и составила 920 млрд вон. Между тем выручка выросла на 2,9% и достигла 21,2 трлн вон. Эти два показателя совпали с предварительными результатами, опубликованными на прошлой неделе.

Снижение прибыли обусловлено потерями в размере 435,5 млрд вон из-за тайфуна "Хиннамнор", вызвавшего сильные наводнения, что привело к остановке производства. Стихийное бедствие обрушилось в начале сентября на юго-восток страны, где находится основной сталелитейный завод Posco.

Сталепроизводитель планирует полностью восстановить производство до конца 2022 года.

Другой причиной слабых показателей стали низкие цены на стальную продукцию, а также рост расходов на сырье.

С начала 2022 года капитализация Posco уменьшилась на 9,7% (до 18,2 трлн вон), в то время как южнокорейский фондовый индекс Kospi упал почти на 25%.

Posco занимает шестое место среди ведущих мировых сталелитейных компаний.