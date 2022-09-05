Еврокомиссия представит Совету ЕС свои соображения по вопросу энергетики 9 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готовится к Совету ЕС по энергетике 9 сентября и сейчас занята подготовкой своей позиции, которая будет предложена вниманию министров государств-членов, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Цель в том, чтобы объяснить, в каком состоянии находятся наши соображения на этот счет и что мы делаем, чтобы разработать наши предложения. И мы хотим услышать, каков вклад в это министров (энергетики стран ЕС - ИФ)", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что материалы, которые готовит Еврокомиссия, будут распространены до заседания Совета ЕС.

В ответ на просьбу прокомментировать эти материалы Мамер заявил, что не будет этого делать, поскольку они "имеют целью стать основой для дискуссии в пятницу на совете по энергетике".

По его словам, "все участники прибудут со своими идеями, своим видением состояния рынка и того, что необходимо сделать". Он отметил, что "энергетическая политика - это политика государств-членов, роль которых ведущая".

"Совершенно нормально, что у государств-членов есть конкретные идеи о характере проблем, которые перед ними стоят, и мер, которые они хотели бы видеть предпринятыми. Наша роль как Европейской комиссии - рассмотреть все это с общеевропейской точки зрения, отдавая отчет во всех существующих взаимозависимостях между государствами-членами на европейском уровне, и включить всё это в наши собственные соображения для решения проблем", - объяснил представитель ЕК.

Он добавил, что 9 сентября на заседании совета состоится дискуссия, "обогащенная всеми этими источниками".

Как сообщалось, чешское председательство в Совете ЕС созывает 9 сентября внеочередное заседание совета по энергетике.

"Министры энергетики встретятся, чтобы обменяться мнениями о возможных экстренных мерах по снижению высоких цен на энергоносители и о состоянии подготовки к следующей зиме", - говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут затронуты такие вопросы, как "потолки" цен на российские нефть и газ, совместные закупки странами ЕС ископаемых энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.