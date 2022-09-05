Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Еврокомиссия представит Совету ЕС свои соображения по вопросу энергетики 9 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) готовится к Совету ЕС по энергетике 9 сентября и сейчас занята подготовкой своей позиции, которая будет предложена вниманию министров государств-членов, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Цель в том, чтобы объяснить, в каком состоянии находятся наши соображения на этот счет и что мы делаем, чтобы разработать наши предложения. И мы хотим услышать, каков вклад в это министров (энергетики стран ЕС - ИФ)", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он уточнил, что материалы, которые готовит Еврокомиссия, будут распространены до заседания Совета ЕС.

В ответ на просьбу прокомментировать эти материалы Мамер заявил, что не будет этого делать, поскольку они "имеют целью стать основой для дискуссии в пятницу на совете по энергетике".

По его словам, "все участники прибудут со своими идеями, своим видением состояния рынка и того, что необходимо сделать". Он отметил, что "энергетическая политика - это политика государств-членов, роль которых ведущая".

"Совершенно нормально, что у государств-членов есть конкретные идеи о характере проблем, которые перед ними стоят, и мер, которые они хотели бы видеть предпринятыми. Наша роль как Европейской комиссии - рассмотреть все это с общеевропейской точки зрения, отдавая отчет во всех существующих взаимозависимостях между государствами-членами на европейском уровне, и включить всё это в наши собственные соображения для решения проблем", - объяснил представитель ЕК.

Он добавил, что 9 сентября на заседании совета состоится дискуссия, "обогащенная всеми этими источниками".

Как сообщалось, чешское председательство в Совете ЕС созывает 9 сентября внеочередное заседание совета по энергетике.

"Министры энергетики встретятся, чтобы обменяться мнениями о возможных экстренных мерах по снижению высоких цен на энергоносители и о состоянии подготовки к следующей зиме", - говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

По сообщениям европейских СМИ, в ходе министерской дискуссии будут затронуты такие вопросы, как "потолки" цен на российские нефть и газ, совместные закупки странами ЕС ископаемых энергоносителей, разделение цен на газ и электричество и структурная реформа рынка электроэнергии.

Евросоюз Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

Что произошло за день: понедельник, 5 сентября

Прием граждан в консульском отделе посольства РФ в Афганистане приостановлен

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

Сотни авиарейсов отменили в Южной Корее из-за тайфуна

В Белоруссии обвиняемые в заговоре с целью захвата власти получили 11 и 10 лет колонии

Лиз Трасс станет новым британским премьером

Лиз Трасс станет новым британским премьером

В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу

В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });