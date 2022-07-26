Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Глава ЕК приветствовала соглашение о регламенте сокращения потребления газа в ЕС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала политическое соглашение стран Евросоюза о регламенте мер сокращения спроса на газ "решительным шагом, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа". Об этом говорится в ее коммюнике, опубликованном вечером 26 июля.

"Я решительно приветствую одобрение Советом ЕС регламента совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Политическое соглашение, достигнутое советом в рекордно короткие сроки на основе предложения комиссии "Экономить газ для безопасной зимы", представленного на прошлой неделе, обеспечит упорядоченное и скоординированное сокращение потребления газа в ЕС для подготовки к предстоящей зиме", - считает она.

По ее словам, этот регламент будет дополнять все другие действия, предпринятые на сегодняшний день в контексте плана REPowerEU по сокращению зависимости от российских энергоносителей, в частности, в сфере диверсификации источников газоснабжения, ускорения развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

"Коллективное обязательство сократить на 15% (спрос на газ - ИФ) очень важно и поможет заполнить наши хранилища перед зимой. Более того, возможность объявить союзное предупреждение - состояние готовности ЕС, которое приведет к обязательному сокращению потребления газа в государствах-членах, дает убедительный сигнал о том, что ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить надежность поставок и защитить своих потребителей, будь то домашние хозяйства или промышленность", - полагает фон дер Ляйен.

Заявление "Газпрома" о том, "что он продолжает сокращать поставки газа в Европу по "Северному потоку" без уважительной технической причины, еще раз иллюстрирует ненадежность России как поставщика энергии", отметила она.

"Благодаря сегодняшней договоренности мы теперь готовы решать вопросы энергетической безопасности в европейском масштабе, как союз", - подытожила председатель Европейской комиссии.

Ранее 26 июля министры энергетики стран ЕС смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа Евросоюзом. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Согласованный государствами Евросоюза законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят государствами-членами посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений, объявил Совет ЕС.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Остин заявил, что США стремятся доставить на Украину военное оборудование как можно скорее

Что произошло за день: вторник, 26 июля

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Космонавт Борисов полетит на МКС на корабле Crew Dragon весной 2024 года

В NASA заявили, что не получали уведомления о выходе России из проекта МКС

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Банкоматы Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

Совет ЕС решил еще на полгода продлить санкции против РФ в связи с Украиной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });