Глава ЕК приветствовала соглашение о регламенте сокращения потребления газа в ЕС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала политическое соглашение стран Евросоюза о регламенте мер сокращения спроса на газ "решительным шагом, чтобы противостоять угрозе полного прекращения подачи газа". Об этом говорится в ее коммюнике, опубликованном вечером 26 июля.

"Я решительно приветствую одобрение Советом ЕС регламента совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Политическое соглашение, достигнутое советом в рекордно короткие сроки на основе предложения комиссии "Экономить газ для безопасной зимы", представленного на прошлой неделе, обеспечит упорядоченное и скоординированное сокращение потребления газа в ЕС для подготовки к предстоящей зиме", - считает она.

По ее словам, этот регламент будет дополнять все другие действия, предпринятые на сегодняшний день в контексте плана REPowerEU по сокращению зависимости от российских энергоносителей, в частности, в сфере диверсификации источников газоснабжения, ускорения развития возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

"Коллективное обязательство сократить на 15% (спрос на газ - ИФ) очень важно и поможет заполнить наши хранилища перед зимой. Более того, возможность объявить союзное предупреждение - состояние готовности ЕС, которое приведет к обязательному сокращению потребления газа в государствах-членах, дает убедительный сигнал о том, что ЕС сделает все возможное, чтобы обеспечить надежность поставок и защитить своих потребителей, будь то домашние хозяйства или промышленность", - полагает фон дер Ляйен.

Заявление "Газпрома" о том, "что он продолжает сокращать поставки газа в Европу по "Северному потоку" без уважительной технической причины, еще раз иллюстрирует ненадежность России как поставщика энергии", отметила она.

"Благодаря сегодняшней договоренности мы теперь готовы решать вопросы энергетической безопасности в европейском масштабе, как союз", - подытожила председатель Европейской комиссии.

Ранее 26 июля министры энергетики стран ЕС смогли заключить политическое соглашение о сокращении потребления газа Евросоюзом. План сокращения потребления газа Еврокомиссия предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Согласованный государствами Евросоюза законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят государствами-членами посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений, объявил Совет ЕС.