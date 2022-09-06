Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Яогань-35". Об этом сообщила во вторник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

6 сентября в 12:19 по пекинскому времени (в 07:19 по Москве) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала с космодрома Сичан и вывела на намеченную орбиту пятую группу спутников ДЗЗ серии "Яогань-35", миссия признана полностью успешной, говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, выведенные спутники будут использоваться преимущественно для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.