Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту Земли метеорологический спутник "Юньхай-1-03", сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"В 07:15 по пекинскому времени (02:15 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала с космодрома Цзюцюань и успешно вывела на намеченную орбиту спутник "Юньхай-1-03", говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, выведенный аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий для слежения за состоянием атмосферы, земных водоемов и космической средой, предупреждения и борьбы с природными бедствиями, а также для проведения научных экспериментов.