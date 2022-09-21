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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Китай вывел на орбиту метеорологический спутник

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на орбиту Земли метеорологический спутник "Юньхай-1-03", сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"В 07:15 по пекинскому времени (02:15 мск) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала с космодрома Цзюцюань и успешно вывела на намеченную орбиту спутник "Юньхай-1-03", говорится в сообщении CASC.

По данным корпорации, выведенный аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий для слежения за состоянием атмосферы, земных водоемов и космической средой, предупреждения и борьбы с природными бедствиями, а также для проведения научных экспериментов.

Китай Чанчжэн-2D
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