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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Китай в этом году пережил самый жаркий август за все время наблюдений

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нынешний август в Китае стал самым жарким с момента начала метеорологических наблюдений в этой стране, сообщает во вторник Channel NewsAsia.

Так, средняя температура по стране в августе составила 22,4 градуса по Цельсию - на 1,2 градуса выше нормы. 267 метеорологических станций зафиксировали различные рекордные показатели высоких температур. В частности, в провинции Сычуань и муниципалитете центрального подчинения Чунцин целыми днями температура значительно превышала 40 градусов.

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Кроме того, минувший август оказался одним из самых сухих в КНР за всю историю наблюдений: объем осадков был на 23,1% ниже нормы.

Из-за жары Китай столкнулся с пересыханием водоемов, порчей урожая и случаями отключения электроэнергии. Channel NewsAsia поясняет, что властям некоторых провинций КНР пришлось вводить ограничения на потребление электричества из-за выросшего спроса на него, вызванного усиленным использованием систем для кондиционирования воздуха.

Также на фоне угрозы урожаю из-за жары центральные власти одобрили выделение финансовых средств для помощи фермерам-рисоводам.

Китай
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