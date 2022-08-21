Китай будет искусственно вызывать дожди для защиты урожая от засухи

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти КНР на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди, передает в воскресенье Associated Press со ссылкой на министерство сельского хозяйства Китая.

Также планируется опрыскивать сельскохозяйственные культуры водоудерживающей добавкой, которая ограничит испарение влаги.

Глава министерства сельского хозяйства Тан Жэньцзянь заявлял, что ближайшие десять дней являются крайне важными для сохранения урожая на юге КНР.

По данным Associated Press, Китай переживает самое жаркое лето с того момента, как 61 год назад власти начали наблюдение за такими природными явлениями.

Власти провинций Сыучань и Хубэй сообщали, что жара погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур и нанесла ущерб урожаю на миллионах гектар. Накануне администрация провинции Хубэй объявила о чрезвычайной ситуации с засухой и о начале выдачи гуманитарной помощи. В провинции Сычуань 819 тыс. человек не хватает питьевой воды.

Associated Press уточняет, что уменьшение урожая в КНР будет иметь глобальное значение и усилит инфляцию в США и Европе.

Тем временем в воскресенье управляющие заводов в провинции Сычуань, производящих солнечные панели, микрочипы и прочие промышленные товары, ожидают, смогут ли возобновить работу после шестидневного простоя. Ранее на заводах пришлось приостановить производство из-за нехватки воды, которая используется при генерации электроэнергии. Так, 80% электроэнергии в провинции вырабатывают ГЭС, а власти отмечали, что уровень воды в резервуарах упал до половины от нормального. В провинции ввели различные меры экономии электричества.

В понедельник сообщалось, что в Ухане - ключевой точке слежения за Янцзы - специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы. Также речь идет о самом низком уровне воды в реке с момента начала записи таких данных - с 1865 года.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.