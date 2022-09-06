Контакты США и России по вопросу обмена заключенными продолжаются

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представители США и России продолжают переговоры по вопросу обмена заключенными, уход Джона Салливана с поста американского посла в РФ никак не это не повлиял, заявили во вторник в госдепе.

"Нет, переговоры и контакты продолжаются", - сказал заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель, отвечая на вопрос, нарушил ли отъезд Салливана из Москвы переговорный процесс по обмену заключенными.

"Администрация США продолжает призывать Россию незамедлительно освободить незаконно задержанных граждан США - Бриттни Грайнер и Пола Уилана", - добавил он.

Он напомнил, что США несколько недель назад сделали "существенное предложение" по этому вопросу.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей.