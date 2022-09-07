Что случилось этой ночью: среда, 7 сентября

Трасс назначает новых министров, Байден против признания РФ страной-спонсором терроризма, Манский в розыске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров. Единственным министром из прежнего правительства, которому удалось сохранить свою позицию, стал глава Минобороны Бен Уоллес.

- Контакты США и России по вопросу обмена заключенными продолжаются. О том, что уход Джона Салливана с поста американского посла в РФ никак не это не повлиял, заявили в госдепе.

- Российский режиссер-документалист Манский объявлен в розыск. Карточка с данными режиссера появилась в базе розыска МВД РФ.

- Байден и Трасс договорились продолжить совместно противодействовать России, Китаю и Ирану. Они также подтвердили особые отношения между США и Великобританией.

- Минфин США утверждает, что Индия рассматривает возможность "потолка" цен на нефть РФ. Как заявляют в американском ведомстве, это возможно несмотря на исторические связи Индии с Россией.

- В Белом доме подтвердили, что Байден против признания России страной-спонсором терроризма. В США заявили, что это его окончательная позиция.