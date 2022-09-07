Профицит внешней торговли Китая в августе неожиданно опустился до минимума за три месяца

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Профицит внешней торговли Китая в августе неожиданно опустился до $79,39 млрд – минимума за три месяца. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Месяцем ранее показатель достиг рекордных $101,26 млрд.

При этом аналитики ожидали его сокращения в августе в среднем до $92,7 млрд, сообщает Trading Economics.

Снижение показателя связано с замедлением роста экспорта на фоне приостановки производства в связи с новыми ограничительными мерами для борьбы с очередной вспышкой COVID-19, а также ослаблением зарубежного спроса на фоне скачка инфляции во многих странах.

Экспорт достиг $314,92 млрд, что на 7,1% выше показателя за август прошлого года. Темпы роста впервые с апреля выражены однозначным числом в процентном выражении. Месяцем ранее экспорт подскочил на 18%.

Импорт в августе повысился на 0,3% в годовом выражении - до $235,53 млрд.

Эксперты в среднем предполагали повышение экспорта на 12,8% за год, импорта - на 1,1%.

Профицит внешней торговли Китая в январе-августе достиг $560,52 млрд. Экспорт повысился на 13,5%, импорт - на 4,6%.