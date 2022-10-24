Рост китайского импорта в сентябре не оправдал прогнозов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В сентябре профицит баланса внешней торговли Китая в сентябре неожиданно увеличился, поскольку рост импорта был существенно слабее экспорта.

По данным Главного таможенного управления КНР, китайский импорт в прошлом месяце повысился лишь на 0,3% по сравнению с сентябрем прошлого года - до $238,01 млрд. Объем экспорта вырос на 5,7% - до $322,76 млрд.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение импорта на 1%, экспорта - на 4%.

В августе объем импорта также повысился лишь на 0,3%, экспорт вырос на 7,1%.

Китай увеличил импорт меди в сентябре на 25,6% в годовом выражении на фоне повышения расходов на инфраструктурные проекты.

Импорт из России вырос на 55,2%, из стран АСЕАН - на 5%, из США и Европы - снизился соответственно на 4,6% и 8,4%.

Экспорт в Россию подскочил на 22,2%, в страны АСЕАН - на 29,5%, в ЕС - на 5,6%, в США - снизился на 11,6%.

Положительное сальдо баланса внешней торговли КНР в сентябре составило $84,74 млрд по сравнению с $67,78 млрд годом ранее и $79,39 млрд в августе.

Объем китайского импорта за девять месяцев 2022 года увеличился на 4,1%, экспорта - на 12,5%. Профицит баланса внешней торговли КНР в январе-сентябре составил $645,15 млрд.