Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

США поставили в ЕС в два раза больше СПГ по сравнению с прошлым годом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз с начала этого года получил из США уже более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ, что почти в два раза превышает объемы поставок за весь 2021 год. Об этом заявила в среду уполномоченная Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

"В 2021 году мы импортировали из США 22 млрд кубометров в виде СПГ. С января по сентябрь этого года мы получили более 40 млрд кубометров", - написала Симсон в твиттере.

Она отметила, что, таким образом, США уже реализовали соглашение по поставкам на рынок ЕС дополнительных объемов СПГ в размере не менее 15 млрд кубометров.

Соответствующее соглашение председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заключили в марте. Отмечалось, что одна из целей инициативы – снизить зависимость ЕС от российского природного газа.

В июне фон дер Ляйен сообщила, что поставки СПГ из США увеличились в три раза.

ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК намерена представить 9 сентября предложение по потолку цен на российский газ

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

Путин сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем по "Силе Сибири 2" согласованы

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Что случилось этой ночью: среда, 7 сентября

Байден и Трасс договорились продолжить совместно противодействовать России, Китаю и Ирану

Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров

Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров

Контакты США и России по вопросу обмена заключенными продолжаются

В Белом доме подтвердили, что Байден против признания России страной-спонсором терроризма

В Белом доме подтвердили, что Байден против признания России страной-спонсором терроризма

Что произошло за день: вторник, 6 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });