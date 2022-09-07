Росгвардия сообщила о задержании 137 человек в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о задержании 137 подозреваемых в пособничестве украинским военным и спецслужбам в Херсонской и Запорожской областях, также обнаружены 25 тайников с оружием.

"Военнослужащие Росгвардии задержали 137 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ, обнаружили 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

По данным Росгвардии, изъяты шесть ПТУР "Фагот", два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 27 гранатометов, более 100 выстрелов к ним, в том числе 40 - польского производства, реактивный пехотный огнемет, более 270 ракет и снарядов к РСЗО, 175 единиц огнестрельного оружия, 258 ручных гранат различных модификаций.

Также обнаружены 11 коктейлей Молотова, более 65 тыс. боеприпасов различного калибра, 283 грамма наркотических веществ, обезврежено 189 кг тротила, три самодельных взрывных устройства, более 600 минометных мин и артиллерийских снарядов.