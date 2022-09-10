Российские военные сбили под Херсоном пять снарядов HIMARS

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в Херсонской области российские военные сбили пять украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS", - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он заявил, что также за сутки сбиты 13 беспилотников ВСУ.

Как рассказал Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1 929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 432 единицы специальной военной автомобильной техники.