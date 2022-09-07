OMV не нашла нарушений в работе своего бывшего пророссийского главы Райнера Зеле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазохимическая компания OMV AG провела внутреннее расследование в отношении бывшего главы компании Райнера Зеле, сообщается в ее релизе.

Один из эпизодов касается внесения изменений в договор на поставку газа с "Газпромом". Расследование показало, что в этом случае Зеле действовал в рамках своих полномочий. В релизе не уточняется расследуемый эпизод, однако официально сообщалось, что в 2018 году ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH продлили контракт на поставку российского природного газа в Австрию с 2028 до 2040 года. Также был подписан договор на дополнительные поставки 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта.

Однако признаки нарушения процедур обнаружены при заключении дополнительного соглашения с руководством OMV, а также при заключении спонсорского контракта с российским футбольным клубом "Зенит".

5-летний спонсорский контракт с "Зенитом" OMV подписала в сентябре 2018 года. В рамках сотрудничества компания OMV вошла в линейку титульных спонсоров "Газпром"-Академии "Зенита".

OMV не будет предъявлять к Зеле обвинений и исков о возмещении ущерба.

Проверка проводилась с привлечением юридических фирм Gleiss Lutz и hba.

Райнер Зеле, до OMV работавший в германской нефтегазовой компании Wintershall Dea, был известен как последовательный сторонник развития партнерства с Россией и с "Газпромом" в частности. После перехода Зеле из германской компании в австрийскую OMV серьезно нарастила обороты сотрудничества с российским партнером - вошла в новые проекты ("Севернефтегазпром", "Северный поток 2"), увеличила закупки российского газа. В 2021 году OMV досрочно прекратила сотрудничество с Зеле.