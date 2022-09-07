Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

OMV не нашла нарушений в работе своего бывшего пророссийского главы Райнера Зеле

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Австрийская нефтегазохимическая компания OMV AG провела внутреннее расследование в отношении бывшего главы компании Райнера Зеле, сообщается в ее релизе.

Один из эпизодов касается внесения изменений в договор на поставку газа с "Газпромом". Расследование показало, что в этом случае Зеле действовал в рамках своих полномочий. В релизе не уточняется расследуемый эпизод, однако официально сообщалось, что в 2018 году ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH продлили контракт на поставку российского природного газа в Австрию с 2028 до 2040 года. Также был подписан договор на дополнительные поставки 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта.

Однако признаки нарушения процедур обнаружены при заключении дополнительного соглашения с руководством OMV, а также при заключении спонсорского контракта с российским футбольным клубом "Зенит".

5-летний спонсорский контракт с "Зенитом" OMV подписала в сентябре 2018 года. В рамках сотрудничества компания OMV вошла в линейку титульных спонсоров "Газпром"-Академии "Зенита".

OMV не будет предъявлять к Зеле обвинений и исков о возмещении ущерба.

Проверка проводилась с привлечением юридических фирм Gleiss Lutz и hba.

Райнер Зеле, до OMV работавший в германской нефтегазовой компании Wintershall Dea, был известен как последовательный сторонник развития партнерства с Россией и с "Газпромом" в частности. После перехода Зеле из германской компании в австрийскую OMV серьезно нарастила обороты сотрудничества с российским партнером - вошла в новые проекты ("Севернефтегазпром", "Северный поток 2"), увеличила закупки российского газа. В 2021 году OMV досрочно прекратила сотрудничество с Зеле.

OMV AG Райнер Зеле
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"

Военная операция на Украине

Эксперты ООН в ближайшие дни отправятся в Еленовку для расследования обстрела СИЗО

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Apple представила iPhone 14 со спутниковым SOS-оповещением

Постпреды стран ЕС согласовали предложение ЕК о приостановке визового соглашения с РФ

Турчак предложил провести референдум о присоединении к РФ в Донбассе 4 ноября

Власти Литвы решили ограничить въезд россиян в страну

Власти Литвы решили ограничить въезд россиян в страну

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде

США испытали межконтинентальную ракету для проверки системы ядерного сдерживания

ЕК намерена представить 9 сентября предложение по потолку цен на российский газ

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });