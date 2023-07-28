Австрийская OMV сократила квартальную чистую прибыль в пять раз

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года австрийская нефтегазовая компания OMV AG сократила чистую прибыль в пять раз, до 380 млн евро против 1,95 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль упала на 67%, до 472 млн евро, выручка - на 39%, до 8,98 млрд евро.

Добыча тем временем повысилась на 2% в годовом выражении, до 353 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания рассчитывает, что в 2023 году в целом показатель составит 360 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, OMV сообщила, что заключила соглашение с BP сроком на 10 лет, по которому британская компания будет поставлять до 1 млн тонн СПГ в год, начиная с 2026 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Поставки будут осуществляться на регазификационный терминал Gate LNG в Роттердаме или через другие терминалы в Европе.

Также OMV сообщила об открытии крупнейшего за 40 лет газового месторождения на территории Австрии. По предварительной оценке, объем извлекаемых запасов составляет порядка 28 млн баррелей нефтяного эквивалента. Ожидается, что после начала полноценной добычи на месторождении производство природного газа OMV в Австрии вырастет на 50%.