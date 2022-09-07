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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные открыли огонь по Мелитополю, в результате был взорван штаб общественного движения "Мы вместе с Россией", сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, удары были нанесены по Мелитополю и Бердянску "после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ".

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что при обстреле никто не погиб.

"По моей информации: все, Слава Богу, живы", - говорится в сообщении.

Украина Россия Запорожская область
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