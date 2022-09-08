Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам иностранного вооружения Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия решила запросить на 8 сентября обсуждение в Совете Безопасности ООН вопрос поставок иностранных вооружений Украине, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Предлагаем завтра обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Украине, созванном по инициативе США и Албании.

Российский постпред отметил, что "в качестве докладчика Россия хотела бы видеть заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества".

"Мы немедленно направим соответствующий запрос французскому председательству", - подчеркнул он.