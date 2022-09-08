В ООН заявили, что испытывают опасения при масштабных поставках оружия в зоны конфликта

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Масштабный приток оружия в зоны конфликта вызывает опасения, международное сообщество должно использовать доступные механизмы для контроля поставок вооружений, заявила в четверг замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу на заседании СБ ООН по теме Украины.

"Крупномасштабный приток оружия в зоны конфликта вызывает множество опасений, в том числе из-за возможности диверсии", - заявила Накамицу. Она отметила, что имеет в виду не какой-то конкретный конфликт, а позицию ООН в целом по зонам конфликта.

Она отметила, что этим опасениям необходимо уделить должное внимание, особенно учитывая то, что у международного сообщества есть необходимые инструменты, такие как регистр обычных вооружений ООН и увеличение прозрачности поставок оружия.

Накамицу призвала государства-члены ООН использовать эти механизмы.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что на Украине наладили маршруты поставок на мировой черный рынок вооружений, поставляемых западными странами Киеву.

"Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок, получая от Запада вооружения, на мировой черный рынок вооружений", - сказал Небензя.

По его словам, значительная часть оружия "попадает в руки контрабандистов прямо со складов".

"Руководство западных стран (...) своими руками превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени может быть использовано террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и Африке", - подчеркнул российский постпред.

Небензя отметил, что "особенную угрозу представляет расползание переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

"Эти типы вооружений несут колоссальные риски для международной гражданской авиации и железнодорожного транспорта. Странам НАТО это прекрасно известно. Теперь же западные страны (...) нарушают все международные обязательства в отношении оборота ПЗРК и ПТРК", - сказал российский дипломат.

Кроме того, Небензя заявил, что "опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом".

В конце июля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести со стороны ООН эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совета безопасности.