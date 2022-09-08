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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:30

Пять судов с украинским продовольствием отправятся в четверг в Турцию, Италию и Китай

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил в рамках черноморской зерновой инициативы выйти в четверг из портов Украины пяти судам, груженым продовольствием, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход пяти судов, перевозящих в общей сложности 83 241 тонну зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Jasmin Queen (9 531 тонна кукурузы), Captain Adam 1 (9,3 тыс. тонн пшеницы) и Filyoz (4 410 тонн подсолнечного масла) отправятся в Турцию. Судно Kiran America направится в Китай с 50 тыс. тонн ячменя и кукурузы, а судно Santana доставит в Италию 10 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно Dignity (8,2 тыс. тонн семян подсолнечника) ранее перенесло выход из порта Черноморск на четверг, 8 сентября. Планируется, что оно направится в Турцию.

"По состоянию на 7 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 млн 334 тыс. 850 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 211 судов - 111 прибывающих в украинские порты и 100 выходящих из них", - подчеркивается в релизе.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
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