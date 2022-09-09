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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Четыре судна с украинским продовольствием направятся в пятницу в Египет, Грецию и Румынию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход в пятницу из портов Украины четырем судам с кукурузой, ячменем и рапсом в рамках черноморской зерновой сделки, сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход четырех судов, перевозящих в общей сложности 58,8 тысяч тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Super Bayern (33 тысячи тонн кукурузы), A-line (10,7 тысяч тонны кукурузы) отправятся в Египет. Судно Lucky направится в Грецию с 6 тысячами тонн кукурузы и 4,4 тысячами тонн ячменя, а судно Sevil доставит в Румынию 4,7 тысячи тонн рапса.

Кроме того, судно Kiran America (50 тысяч тонн ячменя и кукурузы) перенесло выход их порта Черноморск и планирует направиться в Китай в пятницу.

"По состоянию на 8 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 376 291 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 227 судов - 122 прибывающих в украинские порты и 105 выходящих из них", - подчеркивается в релизе.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН СКЦ
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