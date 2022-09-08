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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Оценка роста ВВП Японии во II квартале улучшена до 0,9% с 0,5%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале выросла на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют пересмотренные официальные данные.

Ранее сообщалось о повышении ВВП на 0,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра до 0,7%.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале объем экономики вырос на 0,1% (прежде сообщалось о нулевом изменении). Таким образом, в апреле-июне подъем был зафиксирован по итогам третьего квартала подряд.

Пересмотр темпов роста ВВП во втором квартале обусловлен улучшением оценки потребительских расходов: они увеличились на 1,2%, тогда как предварительно было объявлено 1,1%.

Оценка роста государственных расходов была поднята до 0,7% с 0,5%, капиталовложений бизнеса – до 2% с 1,4%.

Оценка увеличения экспорта осталась на уровне 0,9%, импорта – понижена до 0,7% с 3,5%.

Японский ВВП в апреле-июне вырос на 3,5% относительно аналогичного периода прошлого года против объявленных предварительно 2,2%. Консенсус-прогноз предусматривал подъем на 2,9%.

В докладе кабинета министров Японии также отмечается, что в долгосрочной перспективе экономический прогноз остается неопределенным на фоне ослабления глобальной экономики из-за новых вспышек COVID-19 в ряде стран. Из других причин –сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и подъем цен на сырьевые товары, что подстегивает рост потребительских цен.

Япония
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