ВВП Японии в III квартале неожиданно снизился на 0,3% к предыдущему кварталу

В годовом измерении экономика страны сократилась на 1,2%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года экономика Японии неожиданно сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные официальные данные.

Это первое сокращение показателя с третьего квартала 2021 года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, во II квартале объем ВВП вырос на 1,1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Падение экономики обусловлено повышением цен, что негативно сказывается на расходах населения страны, а также ослаблением курса иены относительно мировых валют.

Потребительские расходы в июле-сентябре увеличились на 0,3%, капиталовложения бизнеса - на 1,5%, в то время как госрасходы не изменились.

Экспорт повысился на 1,9%. Подъем импорта был самым значительным за последние семь кварталов и составил 5,2%.

Японский ВВП в III квартале упал на 1,2% в годовом измерении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,1%.

Во II квартале, по уточненным данным, экономика в годовом сравнении выросла на 4,6% против сообщавшихся ранее 3,5%.