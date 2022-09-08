Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 украинских военных в Краматорске и Славянске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины потеряли до 120 военнослужащих в результате высокоточных ударов российской авиации в районе Славянска и Краматорска, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

Армия Украины потеряла за сутки на Николаево-Криворожском направлении почти 200 человек, при этом наступательные действия украинские войска не проводили, заявили в Минобороны РФ.

"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих", - сказал Конашенков. "На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось", - заявил он.

"Перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 HIMARS в районах Новой Каховки, Молодёжного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе Антоновки Херсонской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - добавил он. Конашенков также заявил, что в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов.