Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Минобороны РФ заявило об уничтожении 120 украинских военных в Краматорске и Славянске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины потеряли до 120 военнослужащих в результате высокоточных ударов российской авиации в районе Славянска и Краматорска, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой народной республики. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники", - сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

Армия Украины потеряла за сутки на Николаево-Криворожском направлении почти 200 человек, при этом наступательные действия украинские войска не проводили, заявили в Минобороны РФ.

"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих", - сказал Конашенков. "На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось", - заявил он.

"Перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 HIMARS в районах Новой Каховки, Молодёжного Херсонской области, Новоосиново, Грушевки Харьковской области и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе Антоновки Херсонской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", - добавил он. Конашенков также заявил, что в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов.

Хроника 24 февраля – 08 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Краматорск Славянск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

Военная операция на Украине

Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара

Эстония с 19 сентября закроет въезд россиянам

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению

Заболеваемость COVID-19 за неделю сохранила тенденцию к снижению

Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер вскоре после задержания

Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер вскоре после задержания

Приостановлена работа пятого энергоблока Запорожской АЭС

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока 2" до января

Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });