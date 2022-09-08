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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

В Новой Каховке сообщили о гибели трех человек в результате украинского ракетного удара

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные днем в четверг нанесли ракетный удар по центру города Новая Каховка в Херсонской области, погибли по меньшей мере три человека, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Троих погибших я лично вижу, нахожусь на месте. Двоих человек увезли в тяжелом состоянии. Это жилой четырехэтажный дом на улице Дзержинского, прямо в него прилетело. И тут не один, а сразу два дома. Мы сейчас обследуем, не знаем реальное количество пострадавших", - сказал Леонтьев.

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Он уточнил, что после разбора завалов количество погибших и пострадавших может увеличиться: "Сейчас полиция и службы все работают. Возгорание, полностью разрушен один подъезд".

Глава города сообщил, что украинские ракеты также попали в гаражи на территории Новой Каховки.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Новая Каховка Украина
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