Четверо пострадали при взрыве на меткомбинате в Мариуполе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе пострадали в результате взрыва во время уборки предприятия, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината им. Ильича на взрывоопасном предмете подорвались четыре сотрудника предприятия", - говорится в сообщении, распространенном штабом терробороны ДНР в четверг.

Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу, "где получают необходимую помощь".