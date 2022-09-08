Члены королевской семьи продолжают прибывать в замок Балморал к Елизавете II

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Самолет с принцем Уильямом, принцем Эндрю, принцем Эдвардом и его супругой графиней Софи приземлился в Абердине, члены королевской семьи направляются в замок Балморал, где королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, сообщает в четверг Sky News.

Четыре члена королевской семьи после приземления их самолета сели в автомобили Range Rover. Дорога до замка Балморал должна занять у них меньше часа.

Внук королевы принц Гарри также направляется в Балморал, но без своей супруги Меган Маркл и отдельно от остальных родственников.

Также в Балморал уже прибыли наследный принц Чарльз и его супруга Камилла, которые прилетели в замок на вертолете, а также принцесса Анна.

При этом представитель премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявил, что она не планирует поездку в Шотландию в четверг и пятницу.

Ранее в четверг Букингемский дворец сообщил, что 96-летняя британская королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, после того, как врачи выразили беспокойство по поводу ее здоровья. В связи с этим члены королевской семьи направились в Шотландию, а Трасс, архиепископ Кентерберийский и многие бывшие премьер-министры Великобритании выразили обеспокоенность ее состоянием.