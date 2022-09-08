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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Власти Херсонской области снизили курс гривны к рублю

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Курс рубля к гривне снижен в Херсонской области, с 6 сентября он составляет 1,25 к 1, сообщается в официальном телеграм-канале региона со ссылкой на указ врио главы администрации Сергея Елисеева.

"По всему региону устанавливается курс конвертации в размере 1,25 рубля за 1 гривну. С 6 сентября 2022 года все кредитные организации, банки на территории Херсона и области обязаны применять новый курс при обмене валют", - говорится в сообщении.

В миреВласти Запорожской области снизили курс гривны в условиях внедрения рубляЧитать подробнее

Уточняется, что "принятые меры призваны облегчить жизнь в регионе, упростить осуществление финансовых операций и сделать их более комфортными для граждан".

Ранее Елисеев заявил журналистам, что процесс перехода с гривны на рубль в Херсонской области может быть длительным. Это связано с тем, что у жителей есть денежные сбережения в гривнах.

В Херсонской области в настоящее время ходят две валюты - в магазинах можно расплатиться гривнами и рублями. В последнее время курс составлял 1,5 рубля к 1 гривне. К предпринимателям, которые не принимают к оплате российский рубль, по словам Елисеева, правоохранительные органы применяют меры административного воздействия.

При этом на территории региона не работают украинские банки, возможности обналичить средства в гривнах у населения нет. Выплата зарплаты на работающих предприятиях, пенсий, социальных пособий осуществляется только в российских рублях.

Ранее аналогичный курс установила администрация Запорожской области.

Херсонская область рубль гривна
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