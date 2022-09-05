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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Власти Запорожской области снизили курс гривны в условиях внедрения рубля

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Курс гривны к рублю снижен на подконтрольной РФ части Запорожской области, с 5 сентября он составит 1,25 к 1, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Кредитным организациям (банкам), осуществляющим деятельность на территории Запорожской области, применять курс в размере 1,25 российских рубля за 1 украинскую гривну", - написал он в своем телеграм-канале.

С 25 июня курс составлял 1,5 рубля к 1 гривне.

Бивалютная система была введена в Херсонской и Запорожской областях во второй половине мая. В регионах работают два банка: МРБ-банк и Промсвязьбанк. Отказ от использования рубля грозит бизнесу приостановкой хозяйственной деятельности.

Запорожская область Евгений Балицкий
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