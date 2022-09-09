В Таиланде резко снизили прогноз по турпотоку из РФ в этом году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Таиланд по итогам 2022 года рассчитывает принять 250 тыс. российских туристов, с января по сентябрь в стране побывало 90 тыс. россиян, сообщила в пятницу исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате.

"С начала года в Таиланд въехали уже около 5 млн иностранных туристов. До конца года мы рассчитываем принять от 8 до 10 млн. Первые места среди стран, откуда приезжает больше всего туристов, занимают Малайзия, Индия, Лаос, Сингапур, Камбоджа. Российский рынок - на седьмом месте по турпотоку", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

По словам топ-менеджера ТАТ, в этом году власти Таиланда рассчитывали на миллион туристов из России, но сейчас прогноз скорректирован.

"С начала года в Таиланд въехали 90 тыс. российских туристов. Главное препятствие для роста турпотока сейчас - отсутствие прямого авиасообщения. Без решения этой проблемы невозможно получить миллион туристов. Поэтому мы скорректировали прогноз до примерно 250 тыс.", - сказала она.

Маненате отметила, что основной объем перевозки между Россией и Таиландом сейчас выполняют авиакомпании третьих стран транзитными рейсами. Ожидается, что до конца года они перевезут около 110 тыс. пассажиров и еще порядка 20 тыс. перевезет "Аэрофлот", который 30 октября планирует запустить прямой рейс на остров Пхукет.

"Аэрофлот" открыл продажи авиабилетов из Москвы на Пхукет в конце июня. Время в пути составит чуть больше 9 часов. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300, время в пути составит чуть больше 9 часов.

Представитель ТАТ также добавила, что Таиланд планирует продолжать активную маркетинговую кампанию по продвижению направления в России. Основной упор будет делаться на путешествия для семей с детьми, оздоровительные туры с включением спа-процедур, гастрономические туры с посещением ресторанов, имеющих звезды Michelin.

"Сегодня мы проводим в Москве встречу 26 представителей турбизнеса Таиланда, отельеров и принимающих компаний, с российскими туристическими агентствами. Цель этой встречи - показать российским коллегам, что пандемия закончилась и туриндустрии Таиланда работает в обычном режиме. А тайским компаниям важно видеть, что российский туристический бизнес продолжает активно работать. Даже при наличии ограничений по перевозке эта деловая встреча будет способствовать развитию бизнес-отношений между двумя странами", - подчеркнула она.

"Еще одна цель нашего мероприятия - подтвердить то, что российские туристы остаются желанными гостями в Таиланде, и что мы сделаем все, что от нас зависит, для развития деловых связей между Россией и Таиландом, для успешного сотрудничества между всеми партнерами, включая, что сейчас наиболее важно для нас, - авиакомпании", - добавила Титипорно Маненату.

До пандемии в 2019 году Таиланд принял почти 40 млн туристов, в том числе почти 1,5 млн российских.