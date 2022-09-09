Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для всех регионов, кроме США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская госкомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на экспортируемую нефть для покупателей из всех регионов за исключением США.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light уменьшится на $3,95 за баррель. В результате он будет стоить на $5,85 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Другие сорта подешевеют на $3-4,5 за баррель.

Для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены практически на все марки саудовской нефти будут сокращены на $2 за баррель.

Между тем экспортируемое в США топливо подорожает на $0,5 за баррель. Не изменится только цена Arab Light, она по-прежнему будет на $6,15 за баррель выше котировок бенчмарка Argus Sour Crude Index.