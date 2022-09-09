Глава МАГАТЭ призвал незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС вызывает все большую обеспокоенность, обстрелы должны незамедлительно прекратиться, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Это неприемлемая ситуация, и она вызывает все большую обеспокоенность. В Энергодаре нет света. Электростанция не имеет внешнего питания. И мы видим, что после того, как инфраструктуру ремонтируют, она снова повреждается", - говорится в заявлении Гросси, распространенном в пятницу.

Он отметил, что сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили ему, что прошлой ночью из-за обстрелов ситуация на станции стала "серьезной", а инфраструктура энергоснабжения Энергодара повреждена. "Нет воды, нет электроэнергии, не работает канализация", - указал глава МАГАТЭ.

"Я призываю в срочном порядке незамедлительно прекратить все обстрелы всей этой территории. Только это обеспечит безопасность работающих там сотрудников и позволит восстановить подачу электроэнергии Энергодару и АЭС", - добавил Гросси.

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий". "Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы. МАГАТЭ выразило готовность немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.