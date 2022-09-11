Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС
Разбитые окна шестого блока Запорожской АЭС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Шестой энергоблок АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области был остановлен в ночь на воскресенье, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

В миреМАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭСМАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭСЧитать подробнее

"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", - сказал Карчаа.

Он уточнил, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 по московскому времени.

Ранее Карчаа заявлял, что отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы в условиях продолжающихся ударов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки. Однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами со стороны ВСУ один был отключен, а второй находился в режиме плановой разгрузки с минимальной мощностью на выходе. На этой неделе электроэнергия с АЭС уже не поступала как на подконтрольную РФ территорию, так и на Украину.

По утверждениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но нанесли повреждения вспомогательным системам обеспечения и всей энергораспределительной инфраструктуре.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

МАГАТЭ 6 сентября представило доклад по итогам миссии. В нем, в частности, говорится о необходимости прекратить военную активность около АЭС и создать зону безопасности.

Украина Россия ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

Военная операция на Украине

Посол ЛНР в РФ опроверг слухи о входе украинских сил на территорию республики

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Военная операция на Украине

Российские военные применили огнеметы на изюмско-балаклейском направлении

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });