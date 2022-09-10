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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Китаец застрял в воздухе на воздушном шаре на 2 дня

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китаец, собиравший с водородного воздушного шара орехи, оторвался со своим шаром от земли и провел два дня в воздухе, преодолев около 320 километров, сообщает Associated Press.

Двое мужчин собирали кедровые орехи в лесопарке в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, когда они потеряли управление, и их воздушный шар улетел.

Один человек спрыгнул на землю и организовал поиски шара со своим товарищем.

Спасатели смогли связаться с мужчиной по мобильному телефону на следующее утро и проинструктировали его как медленно спустить воздушный шар, чтобы безопасно приземлиться. Потребовался еще один день, прежде чем он достиг земли примерно в 320 километрах к северо-востоку, в районе Фанчжэн, недалеко от границы с Россией.

Как сообщает Associated Press, у него было приемлемое самочувствие, если не считать боли в пояснице, поскольку он стоял в течении долгого времени, пока находился в воздухе.

Кедровые орехи содержатся в сосновых шишках и являются частым ингредиентом блюд, подаваемых на северо-востоке Китая.

Китай Фанчжэн
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