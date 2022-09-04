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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Cобака обнаружила 13 кг кокаина, спрятанного в инвалидном кресле в аэропорту Милана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полицейская собака помогла пограничной полиции в аэропорту Милана найти более чем 13 кг кокаина, упакованного в кожаную обивку инвалидной электроколяски, владелец которой немедленно встал и был арестован, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные итальянские источники.

Специализированное кинологическое подразделение было развернуто в аэропорту для проверки прибывающих пассажиров с рейса из Доминиканской Республики, поскольку ранее этим маршрутом пользовались наркокурьеры, говорится в заявлении властей.

Когда собака привлекла внимание полицейских к путешественнику, они сначала проверила его багаж, но осмотр ничего не дал, и тогда кинологи разрезали обивку инвалидного кресла и обнаружили кокаин.

Когда наркотик был найден, владелец кресла - испанец, который ранее просил персонал аэропорта помочь ему с управлением коляской, встал, пошел без посторонней помощи, после чего был взят под стражу.

Пассажир был доставлен в местную тюрьму, после чего власти приняли решение держать его в заключении до расследования дела.

Полиция заявила, что в 11 пакетах кокаина общим весом 13,35 килограмма могло содержаться до 27 000 индивидуальных доз наркотика, а рыночная стоимость составляла около 1,4 миллиона евро.

Милан Италия
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