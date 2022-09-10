США надеются на введение ограничений цен на российскую нефть с 5 декабря

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - США рассчитывают, что Западу удастся ввести ограничение цены на импортируемую из России нефть с 5 декабря текущего года, сообщил американский Минфин.

В качестве одной из мер, которая направлена на достижение этой цели, является введение запрета на морские транспортировки нефти и нефтепродуктов, пояснило ведомство.

"США в составе коалиции стран из G7 и Евросоюза начнут претворять в жизнь политику, затрагивающую широкий спектр сферы услуг, касающихся морских перевозок российской нефти", - говорится в предварительном руководстве по введению потолка цен на российскую нефть. В частности, как говорится в документе ведомства, с 5 декабря планируется ввести запрет на перевозки морем сырой нефти из РФ, а с 5 февраля следующего года - российских нефтепродуктов.

В соответствии с пояснениями Минфина, предельную цену на российскую нефть, государства, которые войдут в упомянутую "коалицию", смогут определять совместно на основе консенсуса.

В документе говорится о том, что введенное ранее США эмбарго на импорт российской нефти остается в силе.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что те покупатели российской нефти, которые в случае введения потолка цен на нефть из РФ будут сознательно уклоняться от этих ограничений, столкнутся с "последствиями".

"Наш подход к реализации мер основывается на принципе, в соответствии с которым российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии добросовестного соблюдения покупателями и поставщиками услуг принципа предельных цен", - сказал он, выступая в Брукингском институте.

По его словам, "те, кто будет уклоняться от соблюдения ценового порога за счет фальсификации документов или иного способа сокрытия истинного происхождения или цены нефти, столкнутся с последствиями, предусмотренными нашим национальным законодательством в рамках юрисдикций, осуществляющих применение ценового порога".

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не согласились создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим "потолок".