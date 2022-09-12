Цены на нефть ускорили рост на фоне беспокойства по поводу предложения

Brent подорожала до $94,68 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки ускорили темпы роста к вечеру понедельника на фоне снижения стоимости доллара и беспокойства по поводу предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по московскому времени составляет $94,68 за баррель, что на $1,84 (1,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,57 за баррель, что на $1,78 (2,05%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяной рынок получает поддержку от валютного рынка, на котором активно дешевеет доллар. Ослабление американского доллара делает покупку нефти более выгодной для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Инвесторы также обеспокоены перспективами предложения на рынке. Введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities.

В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.