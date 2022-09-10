Представители РФ и ООН обсудили гуманитарные проблемы Донбасса, Украины, Сирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил 9 сентября в Женеве с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди гуманитарную ситуацию в Донбассе, на Украине и в Сирии, сообщил в субботу МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках и на Украине", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, "особое внимание было уделено обсуждению перспектив продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания".

Как подчеркивается в сообщении, "с обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия".