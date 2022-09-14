Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна с Украины и экспорт продовольствия из России

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным инициативу по вывозу зерна с Украины, экспорт российского продовольствия, а также Запорожскую АЭС.

"Мой разговор с Путиным состоялся этим утром. У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, ее продление и возможное расширение. (...) Мы обсудили существующие препятствия экспорту российского продовольствия и удобрений", - заявил Гутерриш на пресс-конференции.

Помимо вопроса вывоза продовольствия с Украины и России, Гутерриш и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, работу миссии ООН по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке и "прочие аспекты, актуальные в сложившейся ситуации".

Гутерриш заявил, что надеется добиться расширения и продления черноморской зерновой инициативы. Он пояснил, что, к примеру, в расширенный вариант соглашения можно было бы включить меры, позволяющие организовать экспорт российского аммиака.

"Если удастся устранить препятствия для экспорта удобрений из России, это позволит нормализовать ситуацию на рынках этих товаров. Также это позволит в следующем году проводить сельхозработы в привычном объеме", - добавил генсек.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.