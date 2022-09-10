Посол ЛНР в РФ опроверг слухи о входе украинских сил на территорию республики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вся территория Луганской народной республики контролируется силами ЛНР и России, слухи о входе украинских войск на территорию республики не соответствуют действительности, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово - это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены", - написал Мирошник в соцсетях.

Посол ЛНР в РФ отметил, что "везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР".

"Рассказы об обстрелах Лисичанска, тоже ложь. Эхо доносится из района Северска и близлежащих территорий. Там военные действия уже два месяца", - сообщил Мирошник.