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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Посол ЛНР в РФ опроверг слухи о входе украинских сил на территорию республики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вся территория Луганской народной республики контролируется силами ЛНР и России, слухи о входе украинских войск на территорию республики не соответствуют действительности, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина. Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово - это все северные территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены", - написал Мирошник в соцсетях.

Посол ЛНР в РФ отметил, что "везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР".

"Рассказы об обстрелах Лисичанска, тоже ложь. Эхо доносится из района Северска и близлежащих территорий. Там военные действия уже два месяца", - сообщил Мирошник.

Хроника 24 февраля – 10 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР
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