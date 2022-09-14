В ЛНР заявили о мерах по предотвращению угроз со стороны ВСУ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Представитель военного ведомства Луганской народной республики Иван Филипоненко опроверг утверждения, что украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов в ЛНР и заверил, что граница региона находится под контролем и силовики ведут работу по предотвращению приближения ВСУ к рубежам республики.

"На границе территории республики продолжают свою работу Вооруженные силы России, подразделения второго армейского корпуса (Народной милиции ЛНР - ИФ), подразделения чеченского спецназа "Ахмат" по предотвращению любых типов угрозы со стороны вооружённых формирований Украины, в частности, активизировавшуюся угрозу со стороны диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)", - сообщил он журналистам.

По его словам, украинские диверсионные группы "обнаруживаются и уничтожаются".

"Союзные войска прикладывают все усилия, чтобы противник не только не мог наносить удары по жилой инфраструктуре, но и, в принципе, не мог даже близко подобраться к границе Луганской народной республики, - заявил Филипоненко. - Все заявления о том, что украинская армия на территории Луганской народной республики достигает хоть сколько-нибудь значимых и вообще успехов, они не только преувеличены, они являются откровенной ложью".