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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российские самолеты Су-25 уничтожили на изюмско-балаклейском направлении замаскированные полевые позиции и бронетехнику армии Украины.

В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25.

"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - сообщило Минобороны РФ в воскресенье

"В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - заявили в российском военном ведомстве.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о проведении операции "по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки" на территорию ДНР "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

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