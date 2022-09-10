Минобороны РФ заявило о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что для достижения целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.

"С этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики", - заявили военные.

В Минобороны также заявили, что в ходе операции по перегруппировке российских войск на Донецкое направление нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары по позициям армии Украины.

"В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны РФ.