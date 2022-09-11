Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:09

В ЛНР заявили о сокращении потока беженцев из Харьковской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Поток беженцев из Харьковской области на территорию Луганской народной республики значительно сократился, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в соцсетях.

По его словам, беженцев в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию России.

"Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей Республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - добавил Мирошник.

Он также заявил, что вся территория ЛНР полностью контролируется властями республики и Народной милицией.

Хроника 24 февраля – 11 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Харьковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

Военная операция на Украине

Посол ЛНР в РФ опроверг слухи о входе украинских сил на территорию республики

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
Военная операция на Украине

Российские военные применили огнеметы на изюмско-балаклейском направлении

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });