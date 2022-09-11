В ЛНР заявили о сокращении потока беженцев из Харьковской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Поток беженцев из Харьковской области на территорию Луганской народной республики значительно сократился, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в соцсетях.

По его словам, беженцев в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию России.

"Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей Республики, МЧС и крупных волонтерских организаций", - добавил Мирошник.

Он также заявил, что вся территория ЛНР полностью контролируется властями республики и Народной милицией.