Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

В Харьковской области сообщили об эвакуации в РФ около 5 тыс. местных жителей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что около 5 тыс. жителей области смогли выйти на территорию России.

"Уже порядка 5 тыс. человек смогло выйти на территорию Российской Федерации. Те люди, которые смогли выйти сейчас, обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он затруднился назвать число людей, которые перешли с территории Харьковской в Луганскую народную республику.

Ранее со ссылкой на администрацию региона сообщалось, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои, в регион входят все новые резервные соединения вооруженных сил. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы, была организована эвакуация для желающих.

Харьковская область Украина ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
Военная операция на Украине

Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Макрон призвал Путина прекратить операцию на Украине

Начаты консультации о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });