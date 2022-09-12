В Харьковской области сообщили об эвакуации в РФ около 5 тыс. местных жителей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что около 5 тыс. жителей области смогли выйти на территорию России.

"Уже порядка 5 тыс. человек смогло выйти на территорию Российской Федерации. Те люди, которые смогли выйти сейчас, обеспечиваются самым необходимым, перемещаются на территорию Российской Федерации, им оказывается помощь", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он затруднился назвать число людей, которые перешли с территории Харьковской в Луганскую народную республику.

Ранее со ссылкой на администрацию региона сообщалось, что по всей линии соприкосновения в Харьковской области продолжаются бои, в регион входят все новые резервные соединения вооруженных сил. Местные власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы, была организована эвакуация для желающих.