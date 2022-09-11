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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Из-за частых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины безопасность Запорожской АЭС находится под угрозой, существуют проблемы с отоплением в Энергодаре, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В который раз можно констатировать, что без прекращения артиллерийских обстрелов ни о каком обеспечении полном... безопасности на Запорожской АЭС речи идти не может", - отметил Карчаа в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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По его словам, город Энергодар ждут проблемы в наступающем отопительном сезоне. "Глубокие проблемы ждут этот город в части отопительного сезона", - сказал Карчаа.

Ранее в воскресенье Карчаа сообщил "Интерфаксу", что последний работавший шестой энергоблок АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области был остановлен в ночь на воскресенье. "Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", - сказал Карчаа.

Запорожская область Запорожская АЭС Росэнергоатом
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